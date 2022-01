Gemessen an ihrem Fortschrittsmotto zeigen sich die Herren der Ampelkoalition modisch erstaunlich konservativ. Kreuzbrav. Ob Kanzler oder Vize, beide tragen auffällig oft Krawatte. In früheren Ministerämtern waren sie ganz gut mit leger offenen Hemden ausgekommen. Merke: Kiel ist halt nicht Berlin. Oben ohne war gestern. Wir wollen mehr Entstrubbelung wagen! Und da den grünen Schlips schon ein anderer zum parteipolitischen Markenzeichen erkoren hat, trägt Habeck konsequent Schwarz. Sieht ein bisschen nach Beerdigung aus. Ist aber in Wahrheit voll retro und ein erster Schritt zum Krawattenmann des Jahres 2022. Und dass er mangels bisherigen Bedarfs eben nur die eine hat, damals vom Abschlussball, ist nur ein böses Gerücht.