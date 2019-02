Die deutsche Automobilindustrie hat bewiesen, dass sie mit kniffligsten technischen Herausforderungen klarkommen kann. Klar wie Kloßbrühe, wenn man an den trickreichen Weg denkt, die Dieselschadstoffe durch eine etwas ungenau so genannte Schadsoftware auf den Normwert zu bringen. Die Aufregung legt sich wieder. Doch schon stehen die Saubermänner in ihrem Kreuzzug gegen das Automobil schon wieder auf der Matte und rufen: Tempolimit! Auch hier könnten sich die Hersteller etwas einfallen lassen - diesmal eine Art ökologische Nutzsoftware, bei der alle Tachos mindestens dreißig Prozent mehr anzeigen, als das Auto tatsächlich fährt - und die Navis entsprechend früher quengeln. Wir könnten uns vorstellen, der Effekt wäre schnell spürbar.