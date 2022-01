Schon gemein, dass Novak Djokovic einen Impfpass aus dem Ärmel schütteln soll wie sonst ein Ass aus dem Handgelenk. Bislang hat man Sportlern immer vorgeworfen, dass sie zu viele Spritzen bekommen hätten. Jetzt, auf einmal, das Gegenteil. Kein Wunder, dass der Djoker so verwirrt ist, dass er prompt ein paar Angaben auf seinem Einreiseformular vergessen hat. Und was kann er denn dafür, dass ihn das Virus so pünktlich befallen und wieder verlassen hat, dass es genau zu den Australian Open mit dem Genesenen-Status hinhaut? Da kann man sich doch einfach mal mitfreuen! Zumal die sechs Monate Gültigkeit auch noch die French Open abdecken. Mit Wimbledon wird es wieder eng. Aber da ist die Regierung mit den Regeln selbst nicht so übertrieben penibel.