Nachdem auf dem jüngsten Impfgipfel unter dem Motto: "Schimpfen & Impfen" alle Klarheiten für den altersgestaffelten Impfling beseitigt wurden, bleibt es zunächst dabei: Ab dem 3. Quartal, in dem auch die Bundestagswahlen stattfinden, soll es für alle ein freibleibendes Impf-Angebot geben. Gemeint ist damit das 2. Halbjahr 2021, in das sich besagtes 3. Quartal einfügt. Jedoch mit etwas mehr Luft nach hinten. Ob man dann außer per Brief- oder Präsenzwahl zum nächsten Bundestag auch die Wahl z.B. zwischen Biontech, Curevac, AstraZeneca, Moderna, Sputnik V oder Johnson & Johnson hat, um unser frisches Impfstoff-Wissen mal kurz aufscheinen zu lassen, ist aber offen. Vermutlich wird man, anders als an der Wahlurne, nehmen müssen, was kommt.