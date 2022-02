In einem Punkt hat die EU-Kommission recht: Atomenergie ist nachhaltig. Nachhaltiger geht kaum. Denn eine Million Jahre strahlen die Brennstäbe noch. Das ist so lange – rückwärts gedacht – wie von heute bis zum Auftauchen des Homo erectus, jenem aufrecht gehenden Affen, der seine Probleme noch mit dem Steinkeil löste. Man könnte mit dem Atommüll auch die Sonne – neudeutsch gesprochen – noch ein wenig boostern. Die richtige Amazon-Logistik von Jeff Bezos vorausgesetzt. Unserem Glühkörper am Himmel wäre das egal. Wahrscheinlicher aber ist, dass wir den Atomstrom weiter nachhaltig bei denen kaufen, die nicht schon beim Versuch scheitern, Leitungen von Nord nach Süd zu bauen, um den geernteten Wind dorthin zu bringen, wo er gebraucht würde.