Das Leben geht auch nach den Feiertagen weiter. Zum Beispiel im Bundestag. Dort, wo eine frisch aufgebrezelte FDP – als mittleres Licht der Ampel – auch physisch in der Mitte des Parlaments sitzen wird. Weg von der AfD, die nicht zur feinen parlamentarischen Gesellschaft zählt. Wie’s der Teufel will, rückt damit die Union mit dem neuen CDU-Frontmann Merz direkt an die Pöbler heran. Was zweierlei bedeuten kann: Wächst da zusammen, was …? Ja, was manche Ost-Landesverbände denken? Dann könnte die Union einpacken. Oder müssen sich vielmehr Weidel & Co., die im Bundestag ihre systemoppositionellen Verhaltensstörungen aufführen, warm anziehen? Wie gesagt, das Leben geht weiter. Aber ohne Merkel fehlt ihm doch das Unaufgeregte und Berechenbare.