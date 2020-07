Die Vorstellung, dass so ein leichter Reiter auf seiner Harley oder BMW gemütlich durch die freie Natur knattert und das Rehlein wohlwollend den Kopf nach ihm umdreht, stammt aus dem Werbefilm. Der Horror aber, dass gut vernetzte Biker in Massen auf engen Straßen die Ausflugsziele mit Schall und Rauch überziehen und anderen Verkehrsteilnehmern zeigen, wo der Hammer hängt, ist real. Der Beweis, dass es sich hier um ein Mengenproblem handelt, wurde gerade mit Donnerhall erbracht. Und was Andy Scheuer, der sich an die Biker ranwanzt, dazu meinte, ist angesichts der Befriedungsversuche von Ländern und Gemeinden so hilfreich, wie wenn auf der Zugspitze ein E-Scooter umfällt. Wir empfehlen ihm §1, Abs.2 der StVO – bis: "… belästigt wird".