Der aus dem Dinosaurier-Ei geschlüpfte Diktator will kein diplomatisches Botox zwecks Gesichtswahrung. Er will es in der Ukraine wirklich wissen – auf die brachiale Methode Kaput(t)in: Zurückbomben in die Steinzeit, wie zuvor Grosny und Aleppo. Oder um es mit dem Schandmal auf einem Teil der Militärfahrzeuge zu verdeutlichen: Das aufgemalte Z steht für den Zerstörer jener Länder, die sich ihm nicht unterwerfen. Wobei die Länge seiner Tische mit dem Ausmaß des Größenwahns korreliert. Denen jedoch, die auch bei uns mit dem Putin-Label ihre Nähe zum eiskalten Kriegsverbrecher signalisieren, möchte man mit den tapferen demonstrierenden Bürgern von Cherson oder Mariopul zurufen: Zieht ab! Die unschuldigen Opfer hingegen sind uns willkommen.