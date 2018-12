Frohe Weihnachten? Ein Einbruch des Bösen in Straßburg! Ein drohender Sieg der Schmutzfinken beim Klimagipfel in Polen! Und dann noch das "Mayday" in Brüssel, wo es für die EU-Flüchtigen aber nicht heißen kann: Hier werden Sie geholfen! Schließlich sind sie freiwillig in den Kanal gesprungen. Apropos: Der obige Funk-Hilferuf für Fälle einer Havarie zu Wasser oder in der Luft hat mit Theresa May nichts zu tun. Er wurde 1923 zwischen London und Paris festgelegt und ist phonetisch, das müsste Emmanuel Macron elektrisieren, aus dem französischen "m’aidez" - helft mir! - hergeleitet. Denn auch bei ihm ist z. Zt. Mayday in Serie. Doch es werden, wie es scheint, nicht nur die Leih-Weihnachtmänner knapp, sondern auch die Retter in der Not.