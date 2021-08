Welch tolle Abenteuer sich im Internet entdecken lassen, beweist wieder einmal – das Bundesverfassungsgericht. Vor einer Woche startet das höchste deutsche Gericht eine Offensive auf dem Foto-Kanal Instagram mit den Worten: "Hier ermöglichen wir künftig abwechslungsreiche Einblicke". Zu sehen ist das Gerichtsgebäude in der Dämmerung; es hebt sich in seiner Bauhaus-Ästhetik sehr schön vom bläulichen Himmel ab. Keine zwei Tage später folgt ein Foto des Sitzungssaals "mit dem von Prof. Hans Kindermann geschaffenen Bundesadler!". Getoppt wurde dieser coole Beitrag noch am selben Tag von einem weiteren Foto – des Sitzungssaals. Nach so viel Abwechslung herrscht erst einmal Schweigen beim BVG-Insta. Wir sind gespannt, wie's weitergeht. Vielleicht ein Foto vom S...?