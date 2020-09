Man muss sich das ähnlich wie beim Euro-Lotto vorstellen – nur umgekehrt: Keiner will den Hauptgewinn. Die meisten sind mit 3.50 oder weniger zufrieden. Dass wir Deutsche in diesem Sinne 2015 schon mal ganz vorne mit dabei waren, trug uns eine erstarkte Rechte und den Vorwurf etlicher Nachbarn ein, wir wollten uns als moralische Streber hervortun. Ist nicht vergessen. Wie man die EU kennt, wird sie aber ihre Zurückhaltung in Sachen Mitmenschlichkeit womöglich verlassen und eine Art Lesbos-Lotto veranstalten: Jeder in Moria, der nachweislich am 31. Februar geboren ist, und zwar in einem Jahr, dessen Quersumme eine gerade Zahl ergibt, darf nach Polen, Spanien, Österreich, Ungarn oder Holland ausreisen. Ohne Wenn und Aber. Der Rest zu uns.