Das Fenster für Weihnachtseinkäufe schließt sich. Auch im Versandhandel und beim Transport der Liebesgaben, wo derzeit 20 Millionen Pakete durchs Land bewegt werden. Trotzdem steht jeden Tag ein Corona-gedeckelter Politiker auf, der mit einer Knalleridee wie der Paketsteuer unser Ohr sucht. Oder darf’s eine CO2-Christbaumabgabe sein? Eine Plätzchen-Umlage? Es ist halt schwer, in den Nachrichten immer nur Karl Lauterbach hören zu müssen. Aber apropos Pakete: Was wäre Weihnachten 2020 ohne unsere tolle Logistik? Und vielleicht würden dieses Mal – im modernisierten Narrativ frei nach Matthäus - auch die Drei Könige sicherheitshalber DHL-Cargo in Anspruch nehmen und ihre Wertsachen ohne Empfangsbestätigung am Eingang zum Stall ablegen lassen.