Der Grünen-Vorstoß, Lastenräder zu fördern, ist schnell auf Kritik gestoßen: Klientelpolitik für reiche Großstadt-Hipster, hieß es. Und das zu Recht! Was, wenn nicht das Lastenrad, ist das Statussymbol der Moderne schlechthin? Früher konnten sich nur die Schönen und Reichen ein eigenes Lastenrad leisten – denken wir nur an ET, der sich damals schon bequem im Fahrradkorb chauffieren ließ. Dann wurden die Räder auch für die Mittelschicht erschwinglich. Viele stellen seitdem stolz ihr Lastenrad vor die Garage, pflegen es und bringen es einmal die Woche in die Fahrradwaschanlage. Andere sind dreister, posen mit ihren getunten und tiefergelegten Lastenrädern und fahren laut klingelnd durch die Straßen. Und das sollen wir auch noch fördern?