Während die Österreicher in diesem Jahr bald schon den dritten Kanzler bekommen, sind die Deutschen fast 40 Jahre lang mit drei Regierungschefs ausgekommen.

Ein Musterbeispiel an Kontinuität – und an Sparsamkeit. Man denke nur an die Kosten für Umzüge, neues Briefpapier oder Altkanzler-Büros. Schon aus ökonomischen Gründen ist so ein Regierungswechsel ja kaum zu verantworten.

Abgesehen davon, dass sich niemand merken könnte, wie die neue Merkel denn nun heißt. Ob der früher als "Scholzomat" geschmähte nächste Kanzler auch so lange durchhält, muss sich erst noch zeigen.

Dass die Ampel-Parteien deshalb die verbesserte Lebensdauer und Reparierbarkeit von Produkten in den Koalitionsvertrag geschrieben haben, ist jedenfalls nur ein böses Gerücht.