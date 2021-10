Schon unter Erwin Teufel haben sie in Stuttgart damit kokettiert, dass man im taktisch kleingeredeten "Ländle" alles könne, außer Hochdeutsch. Die Betonung lag aber auf "alles". Und aus der Botschaft sprach nur die schwäbische Schwierigkeit zur verständlichen Verbalkommunikation. Eine ähnliche Werbenummer schiebt jetzt das Staatsministerium nach, indem es mit der Unfähigkeit, einen kurzen Satz auf Deutsch zu bilden, spielt: Willkommen in the Länd. Das ist nicht Denglisch oder Schwänglisch, das ist mit Absicht Dummlisch. Denn jede Spitzenkraft auf dem Weltmarkt wird sagen: Gscheit sprechen können sie nicht. Beim Schreiben hakt es auch. Da kann ich mit meinem Schmalspur-Deutsch ebenfalls hin und mich als Chef von Daimler oder so bewerben.