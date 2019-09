Ein brummender Schädel, ein flaues Gefühl im Magen. Wer tags zuvor zu tief ins Glas geschaut hat, kennt das böse Erwachen. Und möchte am liebsten im Bett bleiben. Aber einfach blau machen? Zum Glück für alle, die von den Folgen übermäßigen Alkohol-Konsums geplagt werden, hat das Oberlandesgericht Frankfurt nun eindeutig klargestellt: Der Kater ist eine Krankheit. Und wer krank ist, der sollte ja wohl auch zu Hause bleiben. Das Nachsehen haben da bislang die Abstinenzler. Aber womöglich erkennen die Richter ja auch andere Leiden noch offiziell als Krankheit an, wie die Brückentagsgrippe, den eine Woche lebensbedrohlichen Männerschnupfen oder die Kopophobie, die Angst vor Müdigkeit. Was man dagegen tun kann? Da hilft nur ausschlafen.