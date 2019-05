Man muss sich nicht schämen, weil sich die Liedzeile: Komm, lieber May und mache, die Bäume wieder grün, als musikalischer Wurm im Ohr einquartiert. Immerhin hat das, was der Lübecker Bürgermeister Overbeck 1781 unter dem Titel "Fritzchen an den May" zusammenreimte, kein geringerer als Mozart später vertont. Die Kinder-Ode erhielt dabei die Überschrift: "Sehnsucht nach dem Frühlinge". Global-klimatisch sind wir heute zwar schon spürbar weiter. Dem Sehnen schließen wir uns trotzdem gerne an. Nicht ohne aber bei dieser Gelegenheit noch ein Ärgernis loszuwerden, das die Bewohner und Besucher des Weltdorfes am Neckar seit Monaten nervt: Komm lieber Mai und mache - die vielen Synchron-Baustellen zu und - die Ampeln wieder grün. Danke.