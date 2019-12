Die Menschheit zerfällt an Silvester in zwei Gruppen: die Freunde des stinkenden, ohrenbetäubenden Feuerwerks und jene, die den Jahreswechsel am liebsten im schalldichten Keller begehen würden. Letztere werden immer mehr. Das hat wohl damit zu tun, dass in unserer aufgeklärten Zeit die Furcht vor bösen Geistern, die es einzuschüchtern gilt, stark abnimmt. Und jetzt spielen ihnen auch noch Feinstaub-Hysterie und das kollektive Leiden am Klima in die Karten. Wir müssen uns an der Schwelle zu Zwanzigzwanzig mit der Aussicht vertraut machen: knall, bumm, fertig. Wobei aber auch "Dinner for One" wegen der offenen Werbung fürs Kampftrinken im Alter und des Verstoßes gegen den Artenschutz (Tigertrophäe) als Silvesterspaß auf der Kippe steht.