Wenn in China, wo die neue Leidenstraße begann, die Zahl der Neuinfizierten tatsächlich sinkt, spräche das für ein rigides "Aushungern" des Virus. Wir warten hier noch auf die Monsterwelle und beobachten genau, ob der fürsorgliche Staat angemessen handelt. In Italien war das nicht der Fall. Trump machte sich sogar zum Corona-Clown. Aber Hochmut kommt vor dem Test. Frau Merkel zauderte zwar auch. Aber jetzt steht fest: Wir sind mit dieser Prüfung nicht allein. Und die verordnete soziale Kontaktsperre für die Gesellschaft, so schwer sie fällt, erinnert an jene kluge Strategie mancher Tiere vor dem Winter, die sich erst reichlich Speck zulegen (haben wir auch) und dann die Lebensfunktionen auf ein Minimum zurückfahren. Um zu überleben.