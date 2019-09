Seit Floyd Patterson 1960 zum zweiten Mal Boxweltmeister wurde, gilt der alte Schwergewichts-Satz "They never come back" als überholt. Aber ob Cem Özdemir oder die Grünen insgesamt überhaupt zum Schwergewicht gehören, darüber kann man streiten. In Umfragen stehen sie so furchterregend stark da wie der ebenfalls grüne Hulk. Im Bundestag bleiben sie die kleinste Oppositionsfraktion. Und unter Pazifisten ist eben wahnsinnig schlecht eine Meuterei anzuzetteln. Deshalb musste das erhoffte Comeback des früheren Bundesvorsitzenden als Fraktionschef eigentlich scheitern. Wenn der neue Mainstream grün ist, sind die neuen Grünen Mainstream. Und der sagt in Deutschland schon immer: Keine Experimente. Oder eben: Finger weg vom Ex.