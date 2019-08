Leistungsverweigerer aufgepasst. Als "Nasenpopel" in der Schule verspottet zu werden, ist nicht das Schlimmste. Dem Fortkommen tut diese Schmähung jedenfalls keinen Abbruch - im Gegenteil: sie spornt unter Umständen sogar an. Und mit der gelebten Abneigung gegen Latein lässt sich sogar Italien erobern. Wer hätte das gedacht! Deutschhasser? Das ist doch die ideale Voraussetzung dafür, später einmal so viele Kunstwerke wie möglich aus Germanien zu rauben! Ein gewisser Hang zur Pedanterie, Rastlosigkeit bis hin zu demonstrativem Schlafentzug sollten allerdings schon gegeben ein. Dazu eine Portion Mut, die Fähigkeit, taktisches Denken auch in die Tat umzusetzen - und das Selbstbewusstsein eines Kaisers: Fertig ist Napoleon Bonaparte. Auf gehts!