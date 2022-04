Lassen Sie uns an dieser Stelle mal über eine heimliche Volksdroge sprechen. Nein, die Rede ist nicht von Cannabis – sondern von russischem Gas. Schätzungsweise rund 80 Millionen Deutsche sind abhängig von dem Stoff, ganze Industriezweige hängen an der Röhre. Wir alle haben das Zeug bereitwillig konsumiert, weil es so billig war und so praktisch, und wurden mit jedem Liter abhängiger. Unsere Dealer – Schröder, Merkel, Schwesig, Söder – haben es uns auch gerne verkauft. Und dass der Drogenboss im Kreml einige Leichen im Keller hat (auch wortwörtlich), haben wir in Kauf genommen. Wir sind nicht abhängig, haben wir uns selbst eingeredet, wir können jederzeit aussteigen. Von wegen! Jetzt droht uns ein kalter Entzug. Vor allem im nächsten Winter.