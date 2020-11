Ob es Corona, oder der logische Niedergang einer führungslosen, antriebsarmen "Mannschaft" ist, eines hat sich schon geändert: Standen früher – außer Jogi Löw – noch Millionen Bundestrainer im Geiste oder leibhaftig mit am Spielfeldrand – den Job möchte heute niemand mehr haben. Denn nicht einmal guter Wille ersetzte beim 0:6 gegen Spanien die fehlende Tat. Zwar gehörten Jogi und "Mutti" bisher wie Sauerbraten oder der Tatort am Sonntag zu den sicheren Konstanten der deutschen Wirklichkeit. Doch stellt sich im Lichte des Lockdowns von Sevilla schon die Frage, ob der Bundestrainer nicht sogar schon vor der Bundeskanzlerin, die zum Ende hin immer besser wird, den Stecker ziehen soll. Also noch vor der EM-Blamage 2021. Bei allem Reschpeckt.