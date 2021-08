Man muss Gerd Schröders Trauer um sein Lieblingsfastfood als ein Stück Identifikation sehen, so von Relikt zu Relikt. Mit dem Unterschied, dass Amtszeiten ein Ende haben, die Wurst (der Pipeline ähnlich) zwei. Aber war nicht Schröder so etwas wie die Currywurst im Kanzleramt? Der Kleine-Leute-Kanzler, spontan, unkompliziert – und langfristig schwer verdaulich. Legitimer Nachfolger des Saumagens, oft als provinziell unterschätzt. Gefolgt von der Uckermärker Kartoffelsuppe, bodenständig, aber inhaltlich schwer definierbar. Und jetzt? Rheinischer Sauerbraten (den keiner so richtig mag), mega-hippes Vegan-Curry (mit ein paar Mogeleien in der Zutatenliste) oder doch der wenig aufregende Hamburger (mit ungenießbarer Wirecard-Gurke). Haben Sie gewählt?