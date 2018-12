Astro-Alex ist gelandet. Bravo! Wir freuen uns! Und sind natürlich ziemlich neidisch. 3152 Erdumrundungen mit Panaromablick auf Ozeane und Kontinente - das hätten wir gerne genossen. Dazu die Ankunft auf Erden, kurz vor Weihnachten, als "Sternschnuppe": märchenhaft. Im Raumkapsel-Radio lief übrigens "Vom Himmel hoch, da komm ich her..." Stellen wir uns jedenfalls so vor. So richtig reinfühlen in einen Astronauten, das kann man sich ja doch nicht. Wobei... Jetzt, zurück auf dem Boden der Tatsachen, soll Gerst ja mit ein paar sehr irdischen Problemen zu kämpfen haben. Der Gleichgewichtssinn ist ausgehebelt, der Körper macht nicht mehr ganz das, was er soll. Autofahren darf Gerst nicht. Und diesen Zustand, den kennen wir doch! Der Glühweinstand: die ISS des kleinen Mannes.