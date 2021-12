Mit der Nominierung von Cem Özdemir zum Agrarminister stellt sich mal wieder die Frage: Wie versiert müssen Minister in ihrem "Fach"gebiet sein? Ob der bisherige Verkehrsexperte schon am Bußgeldkatalog für zu schnelles Mähdreschen arbeitet? Gilt in Kuhställen rechts vor links? Das will ja auch alles geklärt sein. Die neue Forschungsministerin machte bislang Finanzpolitik. Aber ohne Geld ist eben alles nichts, und Forschung ist teuer. Also wundern wir uns nicht, wenn die SPD Medienliebling Karl Lauterbach als Minister benennt, nicht für Gesundheit, sondern aus Respekt vor seinen vielen querdenkenden Gegnern im Verteidigungsressort parkt. Drohnen- oder Impfstoffkauf – alles vermintes (!) Terrain. Und zumindest mit Abwehrkräften sollte er sich ja auskennen.