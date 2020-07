Nur um das klarzustellen: Die Corona-Pandemie ist für alle eine Zumutung. Auch wenn manchmal der Eindruck entsteht, sie hindere nur Junge an ihrer freien Entfaltung. Die Spaßgesellschaft hält es kaum noch aus. Nicht nur am Ballermann auf Malle, auch an anderen Hotspots darf das Virus wieder an seine erfolgreichen Winterspiele in Ischgl anknüpfen. Wie sagte doch einer der auf seinem hohen Stammbaum sitzenden Partygänger in Stuttgart: "Ich glaub nicht an diese Corona-Krankheit. Und selbst wenn: Sterben tu ich sowieso irgendwann." Genau! Aber würde man dem jungen Mann sagen: Das "Irgendwann" ist unter den praktizierten Umständen leider schon nächste Woche, würde er womöglich doch etwas präziser formulieren – und sich eine Maske umbinden.