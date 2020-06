Schon wieder hat – nach dem finalen Würgegriff an George Floyd – ein Afroamerikaner einen weißen Polizisten in den Verdacht rassistischer Willkür mit Todesfolge gebracht. In Atlanta. Und wieder gibt es einen Film, der jedoch eine wichtige Szene nicht zeigt: Jene nämlich, wo der im angreifenden Fluchtmodus befindliche Schwarze genau dann dem Cop den Rücken zudreht, wo dieser schon dreimal abgedrückt hatte, sich die Kugeln quasi bereits im Flug befanden. Damit es bei der Obduktion so aussehen muss, dass er von hinten erschossen wurde. Was es nicht mal im Wilden Westen gab, wo jeder das Recht hatte, von vorne abgeknallt zu werden. Weil es sonst nicht als Notwehr galt. Da ist Amerika heute weiter – auf dem Weg zurück in die Vergangenheit.