Lassen wir zuerst Theodor Fontane sprechen: Manche Hähne glauben, dass die Sonne ihretwegen aufgeht. Um sodann konkret zur aufgeblasensten Form von Arroganz und Selbstüberschätzung zu kommen. Dass Donald Trump im Ernst meint, er gehöre neben George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt und Abraham Lincoln als fünfter präsidialer Gigant in die Felsen des Mount Rushmore gehauen, das ist so schräg, dass es schon fast wieder witzig erscheint. Aber es wäre andererseits auch keine Absurdität zu groß, wenn damit das Ende der unsäglichsten Präsidentschaft aller Zeiten erkauft werden könnte. Und so gesehen wäre ein versteinerter Trump als dauerhafte Mahnung an alle Amerikaner gar nicht verkehrt: Nie wieder eine solche Nullnummer!