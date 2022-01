Da hat Angela, die Rätselhafte, zum Abschied künftigen Historikergenerationen noch mal eine harte Nuss zum Knacken gegeben. Warum wurde sie damals nach ihrer langen Kanzlerschaft nicht umgehend zur Ehrenvorsitzenden ihrer Partei? Was bedeuten diese mysteriösen Worte: "Das passt nicht mehr in die Zeit"? Irgendwas mit ihrem Terminplan, der nicht mal ein Abendessen mit ihrem Nach-Nach-Nachfolger zuließ? Unsinn. Man muss es im Kontext lesen. Die CDU habe keinen Ehrenvorsitzenden mehr. Richtig! Weil der letzte hinschmiss, als seine Nach-Nachfolgerin meinte, die Partei müsse sich von ihm emanzipieren. Und das ist, in allen Ehren, eine "Tradition von früher", an die sie dann doch nicht anknüpfen will. Die Entmerkelung der CDU läuft ja ohnehin schon.