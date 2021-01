Wie Minister Spahn sagte: Alles eine Frage der Zeit. Also bis wir Impfstoff in Hülle und Fülle haben werden. Bis dorthin muss man nur überleben. Viktor Ungarn alias Orbán fackelt nicht so lange: Er hat schon den russischen Impfstoff Sputnik V für das Kernige im Mann, sowie das chinesische Vakzin des Himmlischen Friedens bestellt – mit einer Option für die Exportversion Seidenstraße. Apropos China: Bis zur Marktreife der Spezial-Ausführung Wuhan Bio müssen sich unsere Impfskeptiker noch etwas gedulden. Und wir Gewöhnliche warten halt, bis Biontech Eiskalt oder AstraZuwenigda mal wieder in den 1A-Impfzentren eintröpfelt. Trösten uns aber damit, dass sich bei diesem Regenwetter selbst Aerosole – im Freien – nicht lange in der Luft halten.