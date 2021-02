Zum Unwort des Jahres reicht es sicher nicht: Impfdrängler*innen, um es gendergerecht auszudrücken, sind das, was man überall beobachten kann – Menschen, die meinen, sie seien etwas gleicher als andere. Und so müssen sich inzwischen sogar Amtsträger für die Nichteinhaltung der behördlichen Impfreihenfolge rechtfertigen. Was natürlich, auch mit der Ausrede, das Vakzin wäre sonst verdorben, kein gutes Bild ergibt. Vielleicht sollten sich die Impfzentren etwas einfallen lassen: Stand-by-Listen für Leute, die flexibel sind. Auch könnten virologische Drückerkolonnen mit überzähligen Spritzen bei Ladenschluss an Supermärkten vorbeifahren und den Leuten an den Kassen den dringend gesuchten Stoff verabreichen. Denn die könnten ihn gut brauchen.