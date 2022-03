Wir haben nochmal nachgedacht, großer Genosse Wladimir Putin. Und im Sparstrumpf nachgesehen. Und die allerletzten Kopeken zusammengekratzt. Aber genug für die Gasrechnung kam einfach nicht zusammen. Natürlich verstehen wir euer Ansinnen, den Rubel wieder richtig ins Rollen zu bringen. War ja zuletzt eher ein Rauschen. Abrauschen, um genau zu sein. Aber ist er nicht auch ein Symbol für ein von aller Welt gepeinigtes, bedrohtes und unterdrücktes Land? Deswegen schlagt ihr doch in reiner Verteidigung so wild um euch. Da wäre es doch, um unsere Klimaschützer mal beim Wort zum nehmen, unangebrachte kulturelle Aneignung, wenn wir jetzt unser Geld in Rubel umtauschten. Wir werden darauf verzichten. Aus tiefstem Respekt. Ihr versteht das sicher.