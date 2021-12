Rituale sind mehr als leere Erinnerungshülsen: Mit dem Zapfenstreich büßte Merkel in der Tat die Lizenz zum Ausschenken ein und ist schon weit weg vom Fenster. Zwar hat der Nachfolger die Kanzlerwahl punktgenau zu Nikolaf heute verfehlt. Aber Knecht Kevin mit der Rute steht Scholz schon mal links zur Seite. Und die alte Lust auf Selbstberauschung lebt auch wieder auf: 99 Prozent fürs dreilagige Koalitionspapier. Erinnert an Nenas 99 Luftballons. Die 99 bösen Düsenflieger kommen früh genug. Vorerst überwiegt – gemäß Muttis Schlussappell – die Fröhlichkeit des Herzens. Doch anders als Merkel denkt Scholz die Dinge nicht so vom Ende her. Sonst hätte er kaum Schröders Aufbruch 1998 als Vorbild zitiert. Denn der endete 2005 als Scherbenhaufen.