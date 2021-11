Gut zu wissen: Kretschmann gefällt "the Länd". Nur dass the Länd offenbar so gar keine Lust darauf hat, the Länd zu sein. Was dann die Frage aufwirft: Gefällt eigentlich, umgekehrt, Kretschmann auch "the Länd"? Das ist nach mittlerweile zehn Jahren im Amt nicht mehr selbstverständlich. Vielleicht müsste man erst mal klären, in welcher Rolle er sich selbst gefällt. Noch als Ländesvater? Oder als frecher Lausbub mit noch frecherem Igelschnitt, der seinen Kommunen Streiche spielt und ungefragt an Ländstraßen Plakate aufhängt? Kretschmann der Ältere hätte sich eigentlich denken können, dass die bemerkenswerte Begründung – "Wenn ich gefragt hätte, hättet ihr bestimmt nein gesagt" – nicht überzeugen würde. Weder Volk noch Bürgermeister Volk.