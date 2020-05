Stell dir vor, es wäre wie früher – und man könnte gefahrlos überall hin. Doch diese Idee, am ersten Home-Vatertag geboren, führt auf den Holzweg. Denn auf jenen Stich-Pfad der Holzfäller kann jederzeit ein Baum fallen. In Form einer zweiten Pandemiewelle zum Beispiel. Er endet auch als Sackgasse, was die Lösung der Krise angeht. Dort träfen wir nämlich, laut pfeifend im Walde, so geniale Geister wie Trump oder Bolsonaro, die ihre heimliche Angst mit einer täglichen Pille Hydroxychloroquin bekämpfen. Sie könnten stattdessen auch Trinitrotoluol oder Ziegenköttel schlucken. Wer das als werblichen Hinweis versteht, sei an den verpflichtenden Nachsatz verwiesen: Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie ihren Präsidenten oder Bestatter.