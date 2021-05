Annalena Baerbock als Trampolinspringerin kennt den Erdanziehungs-Effekt gut: Nach jedem Höhenflug kommt man wieder runter. Sie befindet sich jetzt gegenüber der politischen Realität im Steigflug entlang einer Wurfparabel und ist vom Kipp-Punkt noch weit entfernt. Ob sie dort sogar einen politischen Schwebezustand erreicht, ist noch offen. Ihr Kontrahent Laschet folgt indes dem ängstlichen Satz: Steige nicht zu hoch, so fällst du nicht zu tief. Bei ihm wächst von Umfrage zu Umfrage die Luft nach oben. Was erste Parteifreunde durchdrehen lässt: Ein Austausch des Kandidaten sei jenseits aller Vorstellungskraft, sagt in großer Einfalt, aber völlig überflüssig, Laschets Kieler Kollege Günther. Die Diskussion Richtung Niederlage ist eröffnet.