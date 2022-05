Daran, dass wir ein Volk von Epidemiologen und Impfstoff-Experten sind, haben wir uns ja schon gewöhnt. Aber nun entwickeln wir Deutschen uns auch noch zu Militärexperten. Wer, außer Militaria-Freaks, Reichsbürgern und Weltkriegsveteranen, wusste bis vor Kurzem, was eine Panzerhaubitze ist? Wenn aber selbst Anton Hofreiter, das ewige Blumenkind der Grünen, sich an der Aufzählung von Gefechtspanzertypen begeistert und in den Talkshows Brigadegeneräle die Virologen ablösen, dann ist es höchste Zeit, die Zivi-Bescheinigung von der Wand zu hängen und die Bildungslücken im Bereich Taktik und Waffensysteme aufzuarbeiten. Unsere Lektüretipps für den Sommer: Alle Bände Clausewitz und das Bestandsregister der Bundeswehr. Abtreten!