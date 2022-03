Millionen Menschen fragen: Was geht in Putins Kopf vor? Geht hinter der starren Maske überhaupt noch etwas Menschliches vor, das seine Kriegsgeilheit übersteigt? Der Mann am langen Tisch, der uns eine Zeitenwende diktiert hat, ist übrigens Besitzer einer millionenteuren Sammlung feinster schweizerischer und deutscher Zeitmesser. Und kompromittiert diese an sich kultivierte Passion so, dass sie wie der alte Schreckensruf der russischen Soldateska klingt: Uhri, Uhri. Aber auf den Edeltickern kann er präzise ablesen, dass seine Zeit als Führer abläuft. Und ihm dann, anders als dem heldenhaften ukrainischen Volk, nur ein Platz auf der Schurkenbank der Geschichte bleibt. Wenn es nach ihm noch eine Geschichte gibt, die jemand erzählen kann.