Der Satz von Winston Churchill: Am faulsten sind die Parlamente, die am stärksten besetzt sind, muss bei uns den Wahrheitsbeweis noch antreten. Aber die nominelle Voraussetzung ist mit dem 20. Bundestag, der heute zusammenkommt, gegeben: 736 statt regulär 598 Abgeordnete. Ein letzter Versuch der sprichwörtlichen Frösche, die Sümpfe einer ausufernden Volksvertretung trockenzulegen, endet mit einem weiteren Zuwachs von 26 Abgeordneten. Das System, sog. Überhangmandate einer Partei durch Ausgleichsmandate für andere zu kompensieren, wird so irgendwann zu baulichen Veränderungen am Reichstag führen müssen, wo die 256 Frauen und 480 Männer sitzen, die uns repräsentieren. Und die zwischen zwei Wahlen befugt sind, zu sagen: Wir sind das Volk.