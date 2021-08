Eine Wahl ist natürlich kein Zockerspiel. Auch wenn der Wahlkampf, der auf unsere politischen Einstellungen zielt, ein wenig an die Börse erinnert: Kaufen, Halten, Verkaufen? Oder in der Analystensprache: Welcher Name ist auf der "Priority List", also eine Empfehlung? Gilt "Halten", wenn man nicht weiß, was man von einer Partei halten soll? Wer wirkt "overweighted", somit übergewichtet? Noch fünf Wochen Bedenkzeit. Die vielen Briefwähler können ihre Entscheidung allerdings nicht mehr korrigieren, wenn der Wahlschein im Kasten liegt – egal, was noch passiert. Bauchwähler müssen diesen Verlust an Spontaneität beim frühen Gang zum Briefkasten bezahlen. Kühle Kopfwähler wissen vermutlich längst, wo sie ihr Kreuz machen. Und wo auf keinen Fall.