Der Platz hier reicht nicht, um nur anzutippen, was die Groko bis jetzt geschafft hat. Wenn zur Halbzeit Bilanz gezogen wird, in Teilen der SPD mit dem Ziel, jetzt auszusteigen, entsteht eine absurde Situation: Der kleine Partner müsste eigentlich den Nobelpreis für Minimaximierung - also dafür bekommen, wie man mit wenig viel bewirken kann. Er könnte stolz wie Bolle sein. Stattdessen spielt er sich als Endlosschleife das Lied vom Tod der Partei an der Seite Merkels vor. Auch dieser Kult des Frustes zersetzt Demokratie und besorgt das Geschäft der Phrasendrescher. Die Groko funktioniert. Wer sie vorzeitig platzen ließe, den träfe der Satz von Otto Graf Lambsdorff: Nur die dümmsten Ratten verlassen ein Schiff, das gar nicht sinkt.