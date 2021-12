Anders als die "Wanderlust", die zum Exportschlager der deutschen Sprache wurde, ist das Lustwandeln universell. Auch Engländer, Franzosen oder Spanier haben eigene Begriffe dafür. Wir mussten dagegen für unser Spazierengehen sogar das italienische spaziare entlehnen. Wörtlich: sich räumlich ausbreiten. Ob das die wissen, die ihren Protest gegen Abstandhalten und Impfung nun also im Wortsinne raumgreifend auf die Straße bringen? Immerhin: Nicht in Innenräumen. Sondern wie einst die Philosophen auf dem gleichnamigen Weg hoch über Heidelberg an der frischen Luft. Dabei funktioniert das Prinzip, dass der Spaziergang auch das Denken in Gang setzt, schon seit Aristoteles’ Wandelhalle drinnen wie draußen. In diesem Sinne: Viel Erfolg!