Es wusste keiner so recht, was eigentlich "Defensivwaffen" sind, die Robert Habeck einst der Ukraine in Aussicht stellte. Jetzt gibt die von ihm stellvertretend geführte Regierung die Antwort: 5000 Helme will Deutschland liefern. Das wirft natürlich Fragen auf. Hat der Bund überhaupt so viele funktionstüchtige Exemplare in den Beständen? Wo kommen die auf einmal her? Stammen die denn auch aus ethisch, sozial und ökologisch einwandfreien Lieferketten von gemeinwohl-zertifizierten Herstellern? Und ist so eine Helmpflicht eigentlich ein zumutbarer Eingriff in die Selbstbestimmung des freien ukrainischen Soldaten? Und wenn das alles beantwortet ist: Ist das Radfernwegenetz in der Ostukraine tatsächlich schon so gut ausgebaut?