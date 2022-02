Früher, in der guten alten Zeit des Kalten Krieges, hieß das noch Großmachtpolitik. Daraus ist, und nicht nur wegen der Corona-Hypochondrie des bis an die Zähne gerüsteten Hausherrn, die neue Großtisch-Politik geworden. Die sechs Meter Abstand, quasi als Strafe für den verweigerten russischen PCR-Tests bei der Ankunft, wurden nach Macron auch Scholz auferlegt. Ein Tisch für Joe Biden, wenn der je käme, würde noch einen 90 Grad-Bogen erhalten und von einem Salon des Kremls in den nächsten reichen. Ohne Sichtkontakt. Langer Tische kurzer Sinn: Dass Putin gedanklich im sowjetischen Gestern lebt, ist unübersehbar. Aber leider nicht nur sein Problem. Denn dass er notfalls mit Gewalt in jedweder Form dorthin zurückwill, bleibt weiter eine Option.