Das Gerücht ist sicher an den raren Haaren des Verlierers herbeigezogen, dieser könnte die um den Sieg betrogenen Mitte-Rechts-Merzisten der Werteunion und die Proud Boys aus dem schwäbischen Bibelgürtel zum Sturm auf das Konrad-Adenauer-Haus anführen. Zwar: Wenn es gelänge, nach dem Home-Voting der CDU-Delegierten auch deren Wahlbriefe zu vernichten, könnte das Ergebnis für Laschet nicht rechtsverbindlich werden. Erinnert an Spalt-Vorgänge in anderen großen Demokratien. Aber Berlin-Mitte ist nicht Washington D.C. Und FriedrICH der ewige Zweite mit dem großen Ego hinten ist mit Trump nicht mal verwandt. Helmut Kohl war der unverrückbare Black Rock der CDU. Dagegen ist Merz vorerst nur der unbequeme Kiesel in Laschets großen Schuhen.