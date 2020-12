Die Erfindung des Glühweins zählt nicht zu den Höhepunkten der Menschheitsentwicklung seit Christi Geburt. Zwar heißt es im Ur-Rezept von 1843: Man nehme eine halbe Flasche "guten Rotwein" … Doch welcher Weinfreund holt dafür einen Château Petrus aus dem Keller? Und so kam, was kommen musste: Es ist rot, riecht nach Zimt & Nelken – fertig ist die Glühweinnacht mit nebenwirksamem Kopfweh. Wenigstens davor bewahrt uns 2020 Corona. Zwar wollte der Glühwein "to go" als läufiges Heißgetränk die Kontaktsperre umgehen – vom Glühweinspaziergang hier, bis zum Glühweinstrich in Berlin. Doch es hat sich ausgeglüht. Keiner braucht das auf Nahtrinkentferung geschluckte Gefühls-Viagra aus der Tasse Made in China, solange wir das Virus aus Wuhan haben.