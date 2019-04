Es ist bei vielen Deals so, dass man anfangs nicht weiß, wer Gewinner wird, und wer als sog. Loser draufzahlt. Die edle Win-win-Situation, bei der beide gewinnen, ist oft nur eine Umschreibung für die Unmöglichkeit, den anderen sofort über den Tisch zu ziehen. Für die Chinesen, die sich per Seidenstraße II auf den Weg zur Weltherrschaft machen, gilt heute schon Win-win insofern, als sie doppelt gewinnen, während den Partnern die Schulden bleiben. Bei "Bayer" wiederum, die eine Giftfabrik kauften, steht der Loser fest: Für Vorstand Baumann wächst auf dem Acker nichts mehr. Und noch ein Exempel: Wer beim Heidelberger Game of Profs gewinnt, ist offen. Das sieht nach der ungünstigsten, nämlich einer Lose-lose-Situation aus. Nur Verlierer.