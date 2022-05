Seit der Kreml-Chefhistoriker den 77. Jahrestag des Sieges über Nazi-Deutschland neu interpretierte, ist deutlich: Geschichte wiederholt sich nicht. Die zeitverzögerte Fortsetzung des Kampfes in der Ukraine macht den 9. Mai zur Farce. Dabei regiert Putin schon die größte Landmasse. Will er mehr? Ironie der Geschichte: Das von Hitler 1941 überfallene Russland könnte ohne die "schweren Waffen" der damaligen Alliierten (15.000 Flugzeuge, 7000 Panzer, 8000 Kanonen, 200.000 Lkw) heute kaum auf Adolfs imperialen Spuren wandeln. Die Moskauer Sonder-Siegesfeier gestern war übrigens eher deprimierend. Vielleicht hat Alice Schwarzer den Diktator mit ihrem Appell an Selenskyj etwas erheitert, er solle endlich aufhören, zu provozieren. Wolodymyr, sitz!