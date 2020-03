Sie haben es natürlich nicht hingekriegt: Eigentlich wollte die EU den Unfug der zweimal jährlichen Zeitumstellung beenden. Denn diese irritiert nur noch Mensch und Tier. Aber nach Stand heute, wo es mal wieder eine Stunde später ist, als man denkt, wird es damit so schnell nichts. Die Brüsseler Sanduhren rieseln langsam. Während unsereiner, sofern er nicht hinaus muss ins feindliche Leben, die Sommerzeit gar nicht braucht, sondern nach Licht und Laune den Tag leben darf. Optimisten dürfen es so sehen: Die unbestimmte Pandemie-Dauer wird damit um eine Stunde verkürzt. Die Pessimisten hinsichtlich der Länge des Ausnahmezustandes können auf das Drehen an den Uhren ganz verzichten. Die Winterzeit kommt ja wieder – am 25. Oktober.